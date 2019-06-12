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مواطن يناشد التكفل بعلاج أخيه: لا يحرك جزأه السفلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
ناشد مواطن، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التكفل بعلاج شقيقه الذي تعرض لحادث العام الماضي، في مستشفى متقدم.
وأوضح مشاري الشمري، أن أخاه عبدالرحمن تعرض لحادث العام الماضي بتاريخ 18/ 10/ 1439 بالقرب من محافظة رفحاء، وتم نقله عن طريق الإخلاء الطبي إلى مستشفى رعاية الرياض، ولا يزال حتى اليوم الثلاثاء في المستشفى.
وأضاف الشمري أنه تم مخاطبة مستشفى متقدم بالتشيك وأكدوا بحسب التقارير أنه يحتاج إلى شهرين، ولكن تكلفة العلاج باهظة؛ وذلك بسبب إصابته في العمود الفقري، حيث لا يمكنه تحريك الجزء السفلي من جسده.
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