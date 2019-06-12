الان تتابع جامعة الملك سعود تدعو المرشحين لوظائفها لاستكمال إجراءات التعيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: دعت جامعة الملك سعود المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440هـ ولمدة خمسة أيام. Advertisements وأهابت الجامعة بالمرشحين الموضحة أسماءهم على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية عبر الرابط التالي: http://dfpa.ksu.edu.sa وإرفاق متطلبات وإنهاء إجراءات تعيينهم إلكترونياً. وأكدت الجامعة أنه سيتم اسقاط حق التعيين لمن لم يستكمل إجراءات تعيينه خلال الفترة الموضحة واستدعاء من يليه في الترتيب.

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