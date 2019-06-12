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رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظات منطقة مكة المكرمة

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جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم ، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلاً من محافظات جدة والليث والقنفذة وبحره ورابغ ، وتستمر حتى الخامسة مساءاً.

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