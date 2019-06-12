الشيخ الشثري يدعو في المسجد الحرام لوجوب التفريق بين باب الأطعمة والطب

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

ألقى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري أمس, درساً من كتاب ” الأطعمة من سنن أبي داود” وذلك بالمسجد الحرام .

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وأشار إلى وجوب التفريق بين باب الأطعمة وباب الطب من جهة أن باب الأطِعمة يراد به إخراج البدن من الضعف إلى القوة، وأما الطب فيراد به إخراج البدن من المرض إلى الصحة.

وذكر أن الطب المراد به معرفة أحوال البدن, حيث قال بعضهم هو معرفة طرائق إخراج البدن من المرض إلى الصحة, مبيناً أن الطب نوعان, طب جسدي يعنى به الأطباء، وطب قلبي يعنى به العلماء والوعاظ.

من جانبه أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام ماجد بن صالح السعيدي أن الدرس يأتي ضمن البرنامج العلمي الدائم في المسجد الحرام الذي تنظمه الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية لنشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله الحرام .