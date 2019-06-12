مصادر تكشف السبب وراء توقف “ساعة مكة” عن العمل أمس الثلاثاء

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي،أمس الثلاثاء، مقاطع فيديو لساعة أبراج البيت بمكة المكرمة وهي متوقفة عن العمل منذ الساعة السادسة والنصف مساءً.

ومن جانبهم، كشفت مصادر مطلعة عن السبب وراء التوقف المفاجئ للساعة، مشيرين أن ذلك حدث نتيجة لوجود خلل فني ترتب عليه عطل بها وانقطاع الكهرباء عنها، وعلى الفور توجهت فرق الصيانه الخاصة بمتحف برج الساعة لإصلاح الخلل الموجود ولعودة عمل الساعة مرة أخرى.

وأضافت المصادر بأنه لم يتأثر المتحف الكائن داخل برج الساعة بالخلل الفني، مؤكدين بأنه شهد المعرض استقبال الزائرين طوال فترة العمل اعتباراً من الساعة الثانية مساءً حتى الحادية عشر مساءً.