محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والخُبر والدمام. موجة حارة تضرب "الشرقية" تتواصل للمساء .. و"الأرصاد" توضح صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والخُبر والدمام. 12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 Advertisements 08:48 AM قالت: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية قالت: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة موجة حارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً، وتشمل: الأحساء والخُبر والدمام. ، موجة حارة تضرب "الشرقية" تتواصل للمساء .. و"الأرصاد" توضح ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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