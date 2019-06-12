، وفاة مواطن غرقًا في مسبح استراحة بحي الربيع برفحاء‎ ،

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لفَظ مواطن في العقد الثاني من العمر أنفاسه الأخيرة، عصر أمس، غرقًا في مسبح استراحة بحي الربيع في محافظة رفحاء.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي لـ"الخليج 365": أنه في تمام الساعة (٥٣:١٥) من مساء الثلاثاء، بُلّغ مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء عن وجود الحادث.
وأضاف العنزي: تم الانتقال للموقع، وتَبَيّن أن الحادث عبارة عن سقوط شخص في مسبح استراحة، وتم إخراجه من قِبَل الدفاع المدني، ونقله إلى مستشفى رفحاء المركزي عن طريق الهلال الأحمر، وتوفي لاحقًا.
وشدد العنزي في تصريحه على أهمية أخذ كل الاحتياطات الضرورية عند السباحة سواء في الأندية أو الاستراحات ونحوها، والتي تتضمن وجود أشخاص مؤهلين في أعمال الإنقاذ والغوص لمساعدة المتدربين في السباحة، والتأكد من توفر أطواق النجاة وكل التجهيزات اللازمة؛ متمنيًا السلامة للجميع.
وفاة مواطن غرقًا في مسبح استراحة بحي الربيع برفحاءعويد التومي الخليج 365 2019-06-12
لفَظ مواطن في العقد الثاني من العمر أنفاسه الأخيرة، عصر أمس، غرقًا في مسبح استراحة بحي الربيع في محافظة رفحاء.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي لـ"الخليج 365": أنه في تمام الساعة (٥٣:١٥) من مساء الثلاثاء، بُلّغ مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء عن وجود الحادث.
وأضاف العنزي: تم الانتقال للموقع، وتَبَيّن أن الحادث عبارة عن سقوط شخص في مسبح استراحة، وتم إخراجه من قِبَل الدفاع المدني، ونقله إلى مستشفى رفحاء المركزي عن طريق الهلال الأحمر، وتوفي لاحقًا.
وشدد العنزي في تصريحه على أهمية أخذ كل الاحتياطات الضرورية عند السباحة سواء في الأندية أو الاستراحات ونحوها، والتي تتضمن وجود أشخاص مؤهلين في أعمال الإنقاذ والغوص لمساعدة المتدربين في السباحة، والتأكد من توفر أطواق النجاة وكل التجهيزات اللازمة؛ متمنيًا السلامة للجميع.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
08:47 AM
"العنزي" طالَبَ باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في أعمال الإنقاذ
لفَظ مواطن في العقد الثاني من العمر أنفاسه الأخيرة، عصر أمس، غرقًا في مسبح استراحة بحي الربيع في محافظة رفحاء.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي لـ"الخليج 365": أنه في تمام الساعة (٥٣:١٥) من مساء الثلاثاء، بُلّغ مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة رفحاء عن وجود الحادث.
وأضاف العنزي: تم الانتقال للموقع، وتَبَيّن أن الحادث عبارة عن سقوط شخص في مسبح استراحة، وتم إخراجه من قِبَل الدفاع المدني، ونقله إلى مستشفى رفحاء المركزي عن طريق الهلال الأحمر، وتوفي لاحقًا.
وشدد العنزي في تصريحه على أهمية أخذ كل الاحتياطات الضرورية عند السباحة سواء في الأندية أو الاستراحات ونحوها، والتي تتضمن وجود أشخاص مؤهلين في أعمال الإنقاذ والغوص لمساعدة المتدربين في السباحة، والتأكد من توفر أطواق النجاة وكل التجهيزات اللازمة؛ متمنيًا السلامة للجميع.
، وفاة مواطن غرقًا في مسبح استراحة بحي الربيع برفحاء ،
المصدر : الخليج 365
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