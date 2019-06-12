، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها وسحب رعدية بالمرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى مناطق (الشرقية والرياض ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية)، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة على شرق المملكة ووسطها، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير, الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.