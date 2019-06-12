:
.
يلجأ الكثير إلى استعمال الهواتف والوحدات الخاصة في السيارات الحديثة لقياس درجة الحرارة ويتصادف أن تكون بشكل مُبالغ فيه أو تتأخر في التحديث ما يُسبّب حالة من الجدل هو دلالة هذه الأدوات.
عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق يُؤكد أن معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وضعت للتقريب وليست للتحقيق.
وقال الزعاق : غالباً ما تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنها لم تراعَ فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة لافتاً إلى أن القراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر درجة الحرارة في السيارة هل تعكس حالة الطقس الحقيقية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.