درجة الحرارة في السيارة هل تعكس حالة الطقس الحقيقية؟

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يلجأ الكثير إلى استعمال الهواتف والوحدات الخاصة في السيارات الحديثة لقياس درجة الحرارة ويتصادف أن تكون بشكل مُبالغ فيه أو تتأخر في التحديث ما يُسبّب حالة من الجدل هو دلالة هذه الأدوات.

عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق يُؤكد أن معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وضعت للتقريب وليست للتحقيق.

وقال الزعاق : غالباً ما تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنها لم تراعَ فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة لافتاً إلى أن القراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.

