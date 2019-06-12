واتساب يمنع مستخدميه من الاحتفاظ بصور أصدقائهم

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قرّر تطبيق واتساب إضافة تعديل جديد على تطبيقها الشهير، سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية “لأصدقائهم” من دون علمهم، كما هو متاح الآن.
وسمح واتساب للمستخدمين حفظ الصور الشخصية للأشخاص الذين يُشاركونهم المحادثات طوال الفترة السابقة، وذلك بالنقر على الصورة الشخصية ثم حفظها على الهاتف.
وأزال تطبيق واتساب تلك الخاصية في تحديثها الجديد، فلن يستطيع المستخدم حفظ صور الأصدقاء بالسهولة المعهودة ولكن سيكون باستطاعة كل مَن يريد حفظ الصور الشخصية للأصدقاء فعل ذلك باستخدام خاصية التقاط صورة للشاشة، التي تتوفر في جميع الهواتف الذكية.
ولم تعلن واتساب عن السبب الرئيسي وراء منع المستخدمين من حفظ صور أصدقائهم، ولكن من المتوقع أن تكون الخطوة في اتجاه حماية خصوصية المستخدم.
وبدأ واتساب بخطوة إزالة خاصية حفظ الصور الشخصية على نظام تشغيل أندرويد. ، وسيشمل التحديث الجديد إزالتها كذلك من نظام أبل أيضًا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.