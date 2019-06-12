وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمجال المحاسبة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي أول – أصول ثابتة، ورئيس قسم الحسابات المدينة والدائنة)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف (الوصف الوظيفي):

1- أخصائي أول – أصول ثابتة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات (ثلاث سنوات في مجال مهام الوظيفة).

– مراجعة دورية لفئات الأصول الثابتة والأعمار الإنتاجية.

– تخصيص أرقام تعريفية للأصول الثابتة وتسجيلها في النظام المحاسبي.

– تسجيل حيازة الأصل الثابت والتخلص منه في النظام المحاسبي.

– مراجعة نسب الإنجاز للمشاريع، ومطابقتها بالعقود المبرمة قبل صرف الدفعات، وتنفيذ أية خصومات أو غرامات، ومتابعة تقييد تكاليف المشروعات في حسابات الأصول الثابتة وإغلاق هذه الحسابات بمجرد الانتهاء من المشروعات ذات الصلة.

– تسوية الرصيد في دفتر الأستاذ المساعد للأصل الثابت بالنسبة للحساب الملخص في دفتر الأستاذ العام.

– حساب الإهلاك لكافة الأصول الثابتة.

– إجراء جرد دوري للمخزون المادي للأصول الثابتة.

– مراقبة المصروفات الرأسمالية والتشغيلية قبل عملية الرسملة والتحقق من أن الأصول المرسملة تستوفي الشروط بحسب اللائحة المعتمدة.

–إعداد البيانات المطلوبة للحسابات الختامية والميزانية العمومية.

– تنسيق وتسهيل عمل المدقق الداخلي والتنسيق مع المدققين الخارجيين لإتمام المراجعة وإعداد الجداول المطلوبة للقيام بعملية التدقيق.

– ما يكلف به من أعمال أخرى من قبل الإدارة.

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2- رئيس قسم الحسابات المدينة والدائنة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات (ثلاث سنوات في مجال مهام الوظيفة).

– التدقيق على قيود العمليات المحاسبية الخاصة بالإيرادات والمصروفات وإثباتها في دفتر اليومية العامة والأستاذ العام والترحيل إلى الدفاتر التحليلية ودفاتر الأستاذ المساعد.

– إعداد المطابقات اللازمة لحسابات الهيئة مع حسابات الأطراف الخارجية التي تتعامل معها لمختلف الحسابات بما يضمن صحة الأرصدة بالنظام.

– تجهيز الإشعارات الدائنة والمدينة للعملاء لتسوية الأرصدة في حالة وجود أخطاء.

– المصادقة على أرصدة الذمم المدينة والدائنة.

– إعداد المطالبات المالية.

– متابعة تحصيل مستحقات الهيئة لدى العملاء واستخراج بيان بأرصدة العملاء المتراكمة والمتوقفة عن السداد إن وجدت.

– إعداد تقارير أعمار الديون المستحقة على العملاء.

– متابعة ذمم الموظفين وعمل التسويات اللازمة ومكافأة نهاية الخدمة.

– إعداد قيود المخصصات.

– عمل التسويات الخاصة بحسابات الميزانية ذات العلاقة والقيود الخاصة بها.

– تنسيق وتسهيل عمل المدقق الداخلي والتنسيق مع المدققين الخارجيين لإتمام المراجعة وإعداد الجداول المطلوبة للقيام بعملية التدقيق.

– ما يكلف به من أعمال أخرى من قبل الإدارة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م.

طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

