ثقافي / فعاليات حديقة الفراشة بالمندق تستقطب الزوار والمصطافين



الباحة 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

شهدت فعاليات التي تقام بحديقة الفراشة بمحافظة المندق بالباحة, توافد العديد من الزوار والمصطافين إلى مقر الفعاليات, حيث استقطب مسرح الطفل وقرية الألعاب المتكاملة أعداد كبيرة من الأطفال.

وأوضح المنظم للفعاليات عبدالله الزهراني بأن تم مراعاة الجوانب الفنية في مسرح الطفل من خلال الصوت والإضاءة أو التعبير عن مشاعر الإنتماء للوطن من خلال الأناشيد والمشاركات الشيقة التي لاقت استحسان الأطفال وذويهم، بالإضافة إلى الجوائز العديدة التي تقدمها مؤسسة وسام البادية وتوزيعها على الحضور من الأطفال والمشاركين على خشبة المسرح.

ونوه الزهراني أنه تم تخصيص جانب كبير من المهرجان لفعاليات الأطفال من خلال أركان وانشطة ومسابقات وهدايا لهم، ومرسم حر, موكداً الحرص على تنظيم حفلات لفرق إناشيدية خاصة بالأطفال, حيث تحظى هذه الفعاليات بإقبال كبير جداً من الأطفال ونسعى الى تحقيق الأهداف المنشودة للأطفال من خلال تسلية الطفل وإمتاعه وتنمية قدرته وتعزيز الثقة بالنفس’ بالإضافة الى تنمية الذوق الفني والجمالي, كما أن المهرجان يحتوي على عدد كبير من البرامج الترفيهية والشعبية والتي تستمر من الخامسة عصراً حتى منتصف الليل.

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07:31ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.