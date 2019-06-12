السعودية اليوم / الملحق الثقافي في لندن يتفقد أكاديمية الملك فهد ويلتقي بإدارتها وطلبتها



لندن 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واس

أكّد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية

وحث الدكتور المقوشي منسوبي الاكاديمية على مضاعفة الجهد للارتقاء بأداء الاكاديمية وتطوير مخرجاتها.

جاء ذلك في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية بعد زيارة تفقدية ومعايدة قام بها الملحق الثقافي إلى الأكاديمية للاطلاع على سير الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، ولقائه بالجهاز الاداري والتعليمي بالأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات الدارسين بالأكاديمية.

وتفقٌد الدكتور المقوشي مرافق الأكاديمية التي شملت الفصول الدراسية المختلفة والمكتبة والمختبرات والمسجد.

وأطٌلع عن قرب على سير العملية التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، ومبدياً إعجابه بما شاهده من تفاعل الطلاب والطالبات داخل الفصول أثناء الحصص الدراسية التي تفقدها أثناء الجولة.

يُذكر أن أكاديمية الملك فهد بلندن قد احتفت بنهاية شهر رجب من هذا العام بتخريج مجموعة من طلبة مرحلة البكالوريا الدولية (IBDP) والمرحلة المتوسطة (MYP).

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06:04ت م

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لندن 09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م واسأكّد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة عضو مجلس أمناء أكاديمية الملك فهد بلندن الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، أهمية دور أكاديمية الملك فهد لتعليم الطلاب والطالبات اللغة العربية والثقافة الإسلامية بالإضافة إلى المنهج المعتمد في المملكة المتحدة ليكون خريجي الأكاديمية على قدرة علمية وثقافية وتربوية عالية تضاهي خريجي المدارس الأخرى.وحث الدكتور المقوشي منسوبي الاكاديمية على مضاعفة الجهد للارتقاء بأداء الاكاديمية وتطوير مخرجاتها.جاء ذلك في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية بعد زيارة تفقدية ومعايدة قام بها الملحق الثقافي إلى الأكاديمية للاطلاع على سير الدراسة عقب إجازة عيد الفطر، ولقائه بالجهاز الاداري والتعليمي بالأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات الدارسين بالأكاديمية.وتفقٌد الدكتور المقوشي مرافق الأكاديمية التي شملت الفصول الدراسية المختلفة والمكتبة والمختبرات والمسجد.وأطٌلع عن قرب على سير العملية التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، ومبدياً إعجابه بما شاهده من تفاعل الطلاب والطالبات داخل الفصول أثناء الحصص الدراسية التي تفقدها أثناء الجولة.يُذكر أن أكاديمية الملك فهد بلندن قد احتفت بنهاية شهر رجب من هذا العام بتخريج مجموعة من طلبة مرحلة البكالوريا الدولية (IBDP) والمرحلة المتوسطة (MYP).// انتهى //06:04ت م0006

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