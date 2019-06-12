بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 1440/10/9 هـ الموافق 2019/06/12 م واس

وكالة الأنباء

الأربعاء09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م

06:01ت م

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www.spa.gov.sa/1933629 وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليومالأربعاء09 شوال 1440 هـ الموافق 12 يونيو 2019 م06:01ت م0001

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.