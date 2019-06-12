اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق شبه مستقرة عقب موجة من الصعود



نيويورك 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

اغلقت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء دون اي تغيير يذكر مع تريث المستثمرين عقب موجة مكاسب وبروز بواعث قلق جديدة بشأن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 14.17 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 26048.51 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 1.01 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 2885.72 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.60 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 7822.57 نقطة.

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