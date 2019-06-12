هدف تُطالِب الشركات الخاصة بالتسجيل في معرض الوظائف الإلكترونية

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية <<هدف>> شركات القطاع الخاص إلى التسجيل في معرض الوظائف الإلكترونية 13، والذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو، ويهدف المعرض إلى تقديم فرص العمل المتاحة في شركات إلكترونياً للرجال والسعوديين.

سيتم إجراء عملية التوظيف على أساس مقابلة عبر الإنترنت، يوفر المعرض لأصحاب العمل فرصة للتواصل مع الباحثين عن عمل إلكترونياً، ويمكن للشركات الخاصة التسجيل في معرض الوظائف من خلال الرابط من (هـــــــنـــــــا)، ويهدف المعرض أيضاً إلى ضمان مساهمة فعالة للشركات الخاصة في سعوده الوظائف المتاحة معها.

المقابلة الإلكترونية هي عملية تفاعلية وموفرة للوقت حيث يمكن للباحثين عن عمل من السعودية في جميع أنحاء المملكة الاتصال المباشر بأصحاب العمل من خلال الاستفادة من أحدث نسخة من التكنولوجيا من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

كأداة للمهنة الإلكترونية، يسعى المعرض إلى تسهيل تقديم الفرص الوظيفية المتاحة مع شركات القطاع الخاص التي يمكن للباحثين عن عمل التقدم لها بعد الاتصال مباشرة بأصحاب العمل، وتعمل هدف بنشاط على متابعة برنامج ألسعوده من خلال مبادرة بوابة العمل الوطنية(طاقات)، والتي يتم تنفيذها بالاشتراك مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، وتوفر “طاقة” منصة كاملة للقطاعين العام والخاص وكذلك لمقدمي الخدمات في سوق العمل السعودي، كما أنه يجمع بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل مع تقديم خدمات فعالة للتوظيف والتدريب مما يزيد من الاستقرار ومهارة المواطنين السعوديين مع إعطاء فرص متساوية للجميع.

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