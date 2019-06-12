الأوقاف السعودية | تعلن عن وظائف شاغرة تعرف على الشروط اللازمة وطرق التقديم

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف السعودية بمنطقة الرياض، عن وجود وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس تخصص المحاسبة، وأوضحت الوظائف تحت مسمي “أخصائي أول أصول ثابتة”، رئيس قسم الحسابات المدينة والدائنة، ويهدف نظام الخدمة المدنية الى إتاحة فرص عمل للسعوديين والسعوديات في كافة القطاعات، والعمل على تهيئة بيئة مناسبة وتوظيف جميع الخريجين والخريجات، ومن الشروط العامة للوظائف أن يكون سن الموظف عند تعيينه أكتمل 18 عام، وان يكون لائقا صحيا، وحسن السيرة السلوك، ونتعرف الآن على شروط التقدم للوظائف المتاحة، والمهام الوظيفية الخاصة بكل وظيفة، وطرق التقدم للوظائف .

شروط التقدم فى وظيفة أخصائي أول أصول ثابتة

ان يكون المتقدم سعودي الجنسية .

أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى تخصص المحاسبة .

ضرورة وجود خبرة لا تقل عن خمس سنوات .

أن يكون حسن السيرة والسلوك .

أن يكون عمره اكتمل 18 عام .

ضرورة اللياقة الصحية.

ان يكون غير محكوم عليه سابقا بالقصاص أو حد شرعي .

يمكن التقدم للوظيفة من هنا

المهام الوظيفية :

مراجعة فئات الأصول الثابتة .

العمل على تخصيص أرقام تعريفية لفئات الأصول الثابتة ثم تسجيلها بالنظام المحاسبي .

مراجعة نسب الإنجاز الخاصة بالمشاريع .

مطابقة العقود المبرمة قبل صرف الدفعات .

تنفيذ أي غرامات أو خصومات .

متابعة كافة تكاليف المشروعات .

شروط التقدم فى وظيفة رئيس قسم الحسابات المدينة والدائنة

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية .

أن يكون عمره اكتمل 18 عام .

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فى تخصص المحاسبة .

ضرورة اللياقة الصحية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك .

وجود خبرة لا تقل عن سبع سنوات .

أن يكون غير صادر ضده احكام خاصة بالحد الشرعي أو القصاص .

يمكن التقدم للوظيفة من هنا

المهام الوظيفية :

التدقيق على قيود العمليات المحاسبية الخاصة بالمصروفات والإيرادات والمصروفات والعمل على إثباتها في دفتر اليومية العامة، وترحيلها إلى الدفاتر التحليلية .

إعداد المطابقات الخاصة بحسابات الهيئة مع حسابات الاطراف الخارجية التي يتم التعامل معها في مختلف الحسابات، مع التأكد من صحة الأرصدة الخاصة بالنظام .

إعداد التقارير الخاصة بشأن الديون.

العمل على متابعة الموظفين .

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