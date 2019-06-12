تجديد إقامة سائق خاص 1440 استعلام رسوم تجديد الإقامة “أبشر”

استعلام تجديد إقامة سائق خاص في السعودية، وكيفية الاستعلام عن رسوم التجديد عبر بوابة أبشر الالكترونية التابعة لموقع وزارة الداخلية نستعرضها لكم، حيث تسعى المملكة دائما لتطوير خدماتها الإلكترونية للمواطنين والوافدين ومن هذه الخدمات هي خدمة إصدار وتجديد الاقامة لسائق خصوصي برقم الهوية فقد سهل موقع أبشر، الذي طورته الوزارة الكثير على المواطنين من حيث توفير الوقت والعناء في الذهاب لمقرات الوزارة لإنهاء إجراءات الخدمات مثل دفع رسوم وتجديد الإقامة وغيرها من خدمات استعلامية أخرى.

كيفية تجديد إقامة سائق الكترونياً

أولا يجب الدخول على موقع وزارة الداخلية، ومنه دخول رابط أبشر الإلكتروني بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، وسوف تصلك رسالة نصية على الهاتف الجوال تحتوي على رمز التحقق الذي يطلب منك الموقع كتابتها في الخانة الفارغة ليُتاح إمكانية الدخول للموقع مرة أخرى.

وأخيراً بالضغط على أيقونة إصدار الإقامة تظهر لك بعد ذلك صفحة بها اسم السائق، ورقم الحدود، المهنة.

خطوات تسديد رسوم التجديد لإقامة سائق

يجب على المستخدم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي واختيار خدمة مباشر الأفراد، ثم كتابة الاسم وكلمة المرور للمستخدم ثم الضغط على دخول، فتصلك رسالة تأكيد على الهاتف الجوال بها كلمة السر تستخدمان فيما بعد لتسجيل دخولك على الموقع ثم إتباع ما يلي:

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الضغط على المدفوعات الحكومية.

تحديد خيار خدمات مقيمين.

اختيار دفع ومنها تجديد إقامة أو إصدار الاقامة الجديدة.

تظهر بعض البيانات عليك إدخالها وهي رقم الحدود، مدة الإقامة، رقم الهوية، الوظيفة ووضع رقم الحساب الذي ستباشر السحب منه لتكلفة الخدمة والضغط على استمرار للتأكيد والتحويل لصفحة تتضمن بيانات السائق مع إشارة تفيد بنجاح عملية دفع الرسوم.

يشترط لإتمام طريقة تجديد إقامة سائق بالسعودية، الموافقة على الشروط والأحكام بوضع علامة صح وسوف تظهر بذلك رسالة تأكيد طلب تجديد الإقامة.

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