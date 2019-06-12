مصادر: لائحة المنافسات تحدد 4 حالات للتعامل مع موظفي الدولة

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قالت مصادر إن لائحة المنافسات الجديدة المتوقع اعتمادها قريباً، أتاحت للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية التعامل مع موظفي الدولة والدخول معهم في المنافسات، في 4 حالات.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “المدينة”، أن الحالات الأربع هي الأعمال غير التجارية إذا رخص لموظفي الدولة بمزاولتها، وشراء كتب من تأليفهم سواءً منهم مباشرة أو من خلال دور النشر.
وأضافت أن الحالات الأربع تشمل كذلك تكليف الموظفين بأعمال فنية أو شراء حق الملكية الفكرية أو مصنفاتهم..، إضافة إلى الدخول في مزايدات علنية إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.
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