“أمير القصيم” يوجّه بمنع “مواكب الزواج” وبمعاقبة المخالفين

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وجّه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمس (الثلاثاء)، بمنع مسيرات الزواجات، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بصفة فورية على السائقين والمركبات، وإبلاغ ملاك قصور الأفراح والاستراحات بإخطار المستأجرين بالمنع.

وقال الأمير فيصل بن مشعل إن ما لوحظ في مناسبات الزواجات من القيام بمسيرات لقصور الأفراح تسبب في التضييق على الناس وتعطيل مصالحهم بإغلاق الطرقات، وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين من مواطنين ومقيمين.

وأكد أمير القصيم أن تفاقم مثل تلك التصرفات، التي أصبحت ظاهرة تأذى منها الجميع، يوجب تطبيق العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية.

وشدد أمير المنطقة على ضرورة استمرار المتابعة وتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين عبر الوسائل الإعلامية المتاحة، وضمن النشرات الأمنية الدورية.

