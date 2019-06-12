وزير الثقافة يعين أحمد الملا وزينب الخضيري وبسمة الخريجي لإدارة ثلاث مبادرات ثقافية

أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الثلاثاء، قرارات بتعيين أحمد الملا رئيساً لمبادرة الأرشيف الوطني للأفلام، والدكتورة زينب الخضيري رئيسة لمبادرة برنامج التفرغ الثقافي، والشيف بسمة الخريجي مسؤولة إدارة مبادرة مهرجان الطهي الوطني.

ويتولى مركز الأرشيف الوطني للأفلام مسؤولية الحفاظ على الأفلام السعودية وصيانتها باعتبارها مكوناً من مكونات الذاكرة الوطنية، وسجلاً إبداعياً لإنجازات صنّاع الأفلام السعوديين منذ نحو ستين عاماً، وذلك وفق أحدث تقنيات الأرشفة المستخدمة في المراكز الدولية المشابهة.

ويعد أحمد الملا من أهم القيادات في مجال صناعة الأفلام السعودية، وقد عُرف بتأسيسه وإدارته لمهرجان «أفلام السعودية» منذ عام 2008م الذي أصبح من أهم المنصات السينمائية الخليجية.

فيما يركز برنامج التفرغ الثقافي على تفريغ المبدع السعودي لإنجاز مشروعه الثقافي أيًا كان نوعه «رواية، كتاب، فيلم، مقطوعة موسيقية.. وغيرها»، وسيتم تحديد أسماء المبدعين الذين نالوا حق التفريغ وفق ضوابط تتعلق بجدية مشروعه ومدى إضافته لرصيد الثقافة السعودية.

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وتم اختيار الدكتورة زينب الخضيري لإدارة البرنامج، لخبراتها في المجال الثقافي السعودي، ومسيرتها في التأليف التي توجتها بعدة إصدارات ناجحة مثل «خاصرة الضوء».

في حين ستضع الشيف بسمة الخريجي خبرتها ونجاحاتها لخدمة مهرجان الطهي الوطني، الذي سيظهر بشكل سنوي وسيقدم فعاليات تهدف إلى التعريف بالمأكولات السعودية ودلالاتها الثقافية.

وستكون الخريجي مسؤولة عن تطوير هذا المجال من المهرجان، مستندة على تجربة عريضة ومميزة في فنون الطهي السعودي.

وتأتي التعيينات الجديدة في سياق سعي وزارة الثقافة لبناء المنظومة التي ستدير القطاع الثقافي السعودي التي تم تضم كفاءات وطنية يُشهَد لها بالتميز والنجاح.