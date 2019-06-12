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السفارة لدى اليونان للمواطنين: احذروا اللصوص المحترفين
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت سفارة المملكة لدى اليونان، تحذيرًا للمواطنين والمواطنات القادمين إلى الدولة بغرض السياحة والراغبين في زيارة أثينا وجزيرة ميكونوس وجزيرة سانتوريني.
وقالت السفارة: إنها لاحظت تعرض بعض المواطنين السياح في ميكونوس ومنطقة وسط البلد (أثينا) والمترو والمناطق المزدحمة بسانتوريني لسرقات من قبل لصوص محترفين.
وأوضحت السفارة أنه تجنبًا لهذا يجب عدم الظهور بمقتنيات ثمينة مثل الساعات أو المجوهرات والحقائب، وعدم حمل مبلغ الرحلة كاملًا والبطاقات المصرفية، وأيضًا عدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة.
وشددت السفارة على ضرورة أن يتصل بها المواطنون عند الحاجة، وذلك على أرقام قسم شؤون السعوديين:
00306948722233
وأرقام هواتف السفارة:
00302106716911
00302106716912
00302106716913
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