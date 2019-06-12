مدني جدة يتحدى الرياح ويخمد حريق سيارات تشاليح في وقت قياسي

2019-06-12

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، حريقًا في مجموعة سيارات تالفة بتشاليح بحي بريمان شمال المحافظة.

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وأكد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات المكافحة سيطرت على الحادث في وقت قياسي، رغم هبوب رياح بسرعة عالية.

وكانت فرق الدفاع المدني في جدة قد باشرت حريقًا اندلع في سيارات تالفة بتشليح بريمان.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورًا تبين عملية مباشرة الحريق من جانب الدفاع المدني.