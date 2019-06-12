شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخطف الصدارة من الهند في أموال «صناديق المؤشرات المتداولة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكدت «بلومبيرغ» أمس أن السعودية تتسلق بسرعة شديدة مراتب تصنيف يرصد التدفقات المالية في «صناديق المؤشرات المتداولة» (ETF) في الدول النامية. وأضافت أن السعودية ستخطف المرتبة الأولى في ذلك التصنيف من الهند. وأشارت إحصاءات «بلومبيرغ» إلى أن الأموال الجديدة المستثمرة في «صناديق المؤشرات المتداولة» في السعودية والهند بلغت هذا العام 4.8 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعف نظيرتها في الدول الـ8 الأخرى في التصنيف المذكور. وأوضحت «بلومبيرغ» أن الأموال المتدفقة لشراء الأسهم السعودية يتوقع أن تواصل نموها هذا العام. وإذا وضعت في الاعتبار تدفقات الأشهر الـ3 الماضية وحدها فذلك يعني أن السعودية تتصدر فعلياً التصنيف المذكور، تليها الهند في المرتبة الثانية.

أكدت «بلومبيرغ» أمس أن السعودية تتسلق بسرعة شديدة مراتب تصنيف يرصد التدفقات المالية في «صناديق المؤشرات المتداولة» (ETF) في الدول النامية. وأضافت أن السعودية ستخطف المرتبة الأولى في ذلك التصنيف من الهند. وأشارت إحصاءات «بلومبيرغ» إلى أن الأموال الجديدة المستثمرة في «صناديق المؤشرات المتداولة» في السعودية والهند بلغت هذا العام 4.8 مليار دولار، وهو ما يعادل ضعف نظيرتها في الدول الـ8 الأخرى في التصنيف المذكور. وأوضحت «بلومبيرغ» أن الأموال المتدفقة لشراء الأسهم السعودية يتوقع أن تواصل نموها هذا العام. وإذا وضعت في الاعتبار تدفقات الأشهر الـ3 الماضية وحدها فذلك يعني أن السعودية تتصدر فعلياً التصنيف المذكور، تليها الهند في المرتبة الثانية.

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