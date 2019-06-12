شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إنقاذ تركي تعرض لأزمة قلبية في المطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

أنقذ فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة حياة معتمر، تركي الجنسية، تعرض لنوبة قلبية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل رحلة مغادرته لبلاده.

وذكرت المصادر لـ«الخليج 365» أن الفريق الطبي في قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي استقبل المعتمر التركي بعد نقله بالهلال الأحمر وهو يعاني من آلم حاد في الصدر، وعلى الفور تم نقله لإجراء عملية قسطرة بشكل عاجل لإنقاذ حياته، إذ أُجري فيها فتح الشريان الإكليلي الرئيسي ومن ثم وضع دعامة علاجية.

ويُعد مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة صرحاً طبياً مهماً ومسانداً لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في خدمة زوار البلد الحرام باستقبال الحالات المرضية للمعتمرين والحجاج الذين يتعرضون إلى وعكات صحية عند وصولهم إلى الأراضي السعودية أو قبل مغادرتهم منها، نظراً لوقوعه بالقرب من المحطة الجوية الأولى والأساسية لمكة المكرمة التي عن طريقها يصل المعتمرون والحجاج إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء مناسك العمرة والحج.

إضافة إلى أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لديه قوة عاملة ذات مؤهلات عالية، إلى جانب تميزه بتوفير أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة عالمياً، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية وعلى أعلى مستوى لقاصدي بيت الله الحرام من شتى بقاع الأرض.