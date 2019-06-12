المفتي يستقبل أمين الطائف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أمس (الثلاثاء)، في مقر الرئاسة العامة البحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف، أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الذي قدم للمفتي التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية الغالية على الجميع أعواماً عديدة بالخير والبركة.

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أمس (الثلاثاء)، في مقر الرئاسة العامة البحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف، أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الذي قدم للمفتي التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية الغالية على الجميع أعواماً عديدة بالخير والبركة.

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