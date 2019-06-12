شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فرع «البيئة» يستعرض منجزات «أبحاث الثروة السمكية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

استعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أهداف مركز أبحاث الثروة السمكية في جدة، وجميع الأنشطة والإنجازات السابقة.

جاء ذلك لدى زيارة الغامدي ونائبه الدكتور غالب الصاعدي، وعدد من المسؤولين المركز، إذ تفقدوا مرافق مركز الأبحاث وبعض المشاريع تحت الإنجاز، وزاروا مختبر صحة وسلامة الأسماك وهو المختبر المرجعي الأول في قطاع الثروة السمكية والحاصل على شهادة ISO للجودة.

وكان في استقبال الغامدي ومرافقيه مدير المركز رياض بن حسين الفقيه، ونائبه إبراهيم المطيري، ونائب مدير المختبرات في مركز الأبحاث محمد عواض الخديدي، ومدير الشؤون الإدارية أمين قوقندي. وتأتي الزيارة بهدف تحقيق أقصى تعاون وإنجاز يخدم قطاع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، والتنسيق بين مختلف أوجه الأنشطة والجهود بين مركز الأبحاث وإدارة الفرع.