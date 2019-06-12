شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تفتح القبول للبكالوريوس والدبلوم.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

تبدأ جامعة الطائف اليوم (الأربعاء)، فتح بوابة القبول لاستقبال طلبات خريجي الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها للعام الجامعي المقبل 1440/1441هـ عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، أن القبول سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أية وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل، مشيراً إلى أن وسيلة التواصل ستكون عبر رسائل الجوال أو عن طريق موقع العمادة الإلكتروني من خلال خدمة «استفسار». وبيَّن أن فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية «الخاصة بالطلبة المقيمين» سيستمر حتى السبت 26 شوال الجاري، بينما ستفرز طلبات المتقدمين خلال الفترة الممتدة من الأحد 27 شوال إلى الثلاثاء 6 ذي القعدة القادم. ولفت السواط إلى أن نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي ستعلن الأربعاء 7 ذي القعدة حتى الأحد 11 من الشهر ذاته، فيما ستعلن نتائج ترقية القبول الخميس 15 ذي القعدة، مشيراً إلى أن التقديم على المقاعد الشاغرة سيستمر من الاثنين 19 ذي القعدة حتى الأربعاء 21 من الشهر نفسه، بينما سيتم تثبيت القبول على المقاعد الشاغرة ابتداءً من الاثنين 26 ذي القعدة حتى الأربعاء 28 من الشهر ذاته.