شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدعو 142 متقدماً لإجراء اختبارات الوظائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21 / 6 / 1440 على موقع الوزارة. وطلبت الوزارة من المرشحين الحضور لمقرها بحي الملك عبدالله بالرياض الثلاثاء القادم في الرابعة عصراً لإجراء الاختبار، منوهةً بأنّه يلزم لكل مرشح إحضار أصل الهوية الوطنية، ومشيرة إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة. ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني عبر الرابط: أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21 / 6 / 1440 على موقع الوزارة. وطلبت الوزارة من المرشحين الحضور لمقرها بحي الملك عبدالله بالرياض الثلاثاء القادم في الرابعة عصراً لإجراء الاختبار، منوهةً بأنّه يلزم لكل مرشح إحضار أصل الهوية الوطنية، ومشيرة إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة. ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني عبر الرابط: www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment2.aspx



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «البيئة» تدعو 142 متقدماً لإجراء اختبارات الوظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.