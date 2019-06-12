شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» تطلق مسابقة «نبتكر لنتميّز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أمس (الثلاثاء)، مسابقة «نبتكر لنتميّز» الدولية للتوصل إلى حلول مبتكرة لإدارة تصريف مخلفات المحلول الملحي الناتج عن تحلية المياه، في محاولة لمواجهة واحد من التحديات البيئية الكبرى التي تؤثر على المنطقة والعالم.

ويشرف على المسابقة التي تطلقها الجامعة بالتعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، خبراء مركز تحلية وإعادة استخدام المياه في «كاوست»، الذين سيتولّون أيضاً مسؤولية تقييم المشاركات حيث تم إنشاء موقع إلكتروني، يمكن فيه للمتقدمين التعرّف أكثر على المسابقة وتقديم مقترحاتهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغان أن تحلية المياه تعد تقنية استثنائية وفرت مياه الشرب للملايين من سكان العالم، وساعدت في تقدّم المناطق التي كانت جافة في السابق، ومع ذلك، فإنّ نفايات تحلية المياه هي محلول ملحيّ، لا يتوفّر لها حل مناسب للتقليل من أثرها في البيئة، ومن هذا المنطلق، فإنّ شركة البحر الأحمر للتطوير تعهّدت بالمساعدة في إيجاد حلول تقنية للمشكلات البيئية، حيث يُعدّ إطلاق مسابقة «نبتكر لنتميّز» مثالاً على التزامنا بوضع معيار جديد للتنمية المستدامة.