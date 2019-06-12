الطائف: دعم الطرق بـ30 ألف م2 محددات مسارات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) رفعت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للتشغيل والصيانة)، كفاءة الطرق الداخلية وشوارع الأحياء بتنفيذ أعمال التطوير ودعمها بمحددات المسارات والتخطيط الأرضي للشوارع بدهانات «الثرمو بلاستيك» لتحديد مسارات الطرق والشوارع، وبرنامج لصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالطائف. وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية عملت على صيانة الشوارع ودعمها باللوحات الإرشادية والتحذيرية المضيئة ومحددات المسارات والتخطيط للمسارات، وذلك ضمن جهودها في تحسين كفاءة الطرق الداخلية، ورفع مستوى السلامة المرورية، مبينة أنه تم دعم الشوارع بأكثر من 30 ألف متر مربع من دهان «الثيرمو بلاستيك» والمخصص لتحديد مسارات الطرق في أحياء وشوارع الطائف وإعادة طلاء الشوارع التي تم تأهيلها أخيراً.

رفعت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة المشاريع (الإدارة العامة للتشغيل والصيانة)، كفاءة الطرق الداخلية وشوارع الأحياء بتنفيذ أعمال التطوير ودعمها بمحددات المسارات والتخطيط الأرضي للشوارع بدهانات «الثرمو بلاستيك» لتحديد مسارات الطرق والشوارع، وبرنامج لصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالطائف. وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية عملت على صيانة الشوارع ودعمها باللوحات الإرشادية والتحذيرية المضيئة ومحددات المسارات والتخطيط للمسارات، وذلك ضمن جهودها في تحسين كفاءة الطرق الداخلية، ورفع مستوى السلامة المرورية، مبينة أنه تم دعم الشوارع بأكثر من 30 ألف متر مربع من دهان «الثيرمو بلاستيك» والمخصص لتحديد مسارات الطرق في أحياء وشوارع الطائف وإعادة طلاء الشوارع التي تم تأهيلها أخيراً.

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