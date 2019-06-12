شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلع على خطط التوسع في فروع النيابة بالمحافظات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على أعمال النيابة العامة في المنطقة، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها للتوسع في الفروع على مستوى محافظات المنطقة، وذلك خلال استقباله أمس (الثلاثاء) في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي، الذي هنأه بعيد الفطر المبارك. كما جرت مناقشة سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين الإمارة والنيابة العامة بما يحقق الأهداف المرجوة.

اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على أعمال النيابة العامة في المنطقة، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها للتوسع في الفروع على مستوى محافظات المنطقة، وذلك خلال استقباله أمس (الثلاثاء) في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي، الذي هنأه بعيد الفطر المبارك. كما جرت مناقشة سُبل تعزيز التعاون والتكامل بين الإمارة والنيابة العامة بما يحقق الأهداف المرجوة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يطلع على خطط التوسع في فروع النيابة بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.