شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يشيد بتضحيات رجال الوطن لصون الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بما يقدمه رجال القوات العسكرية والأمنية من الوزارات والقطاعات كافة لصون الأمن وتأمين الراحة والطمأنينة للمواطنين والمقيمين والمعتمرين وزائري الحرمين الشريفين، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة وثبات لكل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.

واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس (الثلاثاء)، المستجدات على الحد الجنوبي للمنطقة، في إيجاز قدمه قائد قوة نجران اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني.

وقدم اللواء الزهراني خلال اللقاء، نيابة عن كافة منسوبي القوة، التهنئة لأمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على القيادة والوطن والمواطن بالعز والنصر المبين.