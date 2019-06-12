«التعاون الإسلامي» تدين أحداث مالي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أدانت منظمة التعاون الإسلامي هجوم جماعة مسلحة على سكان قرية «سوبانيكو» بمنطقة موبتي وسط مالي، وتسبب في مقتل ما يزيد على 95 شخصا وإصابة آخرين. من جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة مالي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مناشدا السلطات المالية بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وتقديمهم للعدالة، داعيا إلى اعتماد الحوار سبيلا لتجاوز حالات التوتر المجتمعي التي برزت في مالي أخيرا.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي هجوم جماعة مسلحة على سكان قرية «سوبانيكو» بمنطقة موبتي وسط مالي، وتسبب في مقتل ما يزيد على 95 شخصا وإصابة آخرين. من جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة مالي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مناشدا السلطات المالية بملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع وتقديمهم للعدالة، داعيا إلى اعتماد الحوار سبيلا لتجاوز حالات التوتر المجتمعي التي برزت في مالي أخيرا.

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