شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتدال» تحذر: الإحباط وسيلة إرهابية لدفع الأبرياء للتطرف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

يؤكد باحثون وخبراء في مكافحة الإرهاب، أن التنظيمات المتطرفة تسعى بمختلف الطرق لإيقاع الأبرياء في براثن وشباك التطرف والعنف من خلال جعل المرء يفقد الإحساس بقيمة ذاته ووضعه في حالة نفسية مهشمة ليسهل استغلاله وتجنيده.

وأوضح مركز«اعتدال» العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، أن نشر وتعزيز الشعور بالإحباط واليأس بين أفراد ومكونات المجتمع، أداة رئيسة لتقويض قيمه وأركانه، مبينا أن التنظيمات المتطرفة تلجأ إلى نشر الإحباط في المجتمعات والشعوب، بغرض تفعيل وتنشيط آلياتها لتجنيد عناصر جديدة، وتحقيق أهداف عدة، من بينها: نشر حالات اليأس، وفقدان الثقة في الذات والمجتمع، وكذلك لترسيخ صور ذهنية خاطئة تدفع إلى رفض الواقع، وبث الشائعات والمزاعم المغلوطة لضرب العلاقة بين الفرد والمجتمع.