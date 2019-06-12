شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: «الرابطة» حريصة على تعميق العلاقات مع العالم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، حرص الرابطة على تعميق علاقاتها مع دول العالم كافة، لتسهيل قيامها بواجبها وهو خدمة الإسلام والمسلمين.
جاء ذلك خلال استقباله أمس (الثلاثاء) في مكتبه بالرياض سفير كازاخستان لدى المملكة بيريك أرين والوفد المرافق له، إذ تم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض مجالات التعاون والتنسيق الثنائي.
وسلّم السفير للعيسى رسالة من رئيسة مجلس الشيوخ الكازخي داريغا نزارباييفا، تتضمن دعوة رسمية لزيارة كازاخستان، كما طلب الدكتور العيسى من السفير نقل تحياته إلى رئيسة مجلس الشيوخ.
ورحّب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالسفير أرين المعيّن حديثاً، وتمنى له التوفيق في عمله بالمملكة.
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