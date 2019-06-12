شكرا لقرائتكم خبر عن «إغاثة الملك سلمان» يشارك في معرض وارسو الإنساني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وارسو)

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في معرض وارسو الإنساني لعام 2019 (WHE 2019)، بوفد رفيع المستوى برئاسة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا محمد بن حسين مدني، وينظم المعرض تحت رعاية رئيس بولندا أندريه دودا.

وتهدف هذه النسخة إلى المشاركة في النقاش حول الاتجاهات العالمية المتعلقة بالأنشطة الإنسانية والتنموية وزيادة مشاركة مجتمع الأعمال في الجهود الإنسانية في جميع أنحاء العالم وإنشاء منصة للأعمال المشتركة لرجال الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق المشاريع والمشتريات.

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وتشارك في المعرض المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأغذية والزراعة، اليونيسيف)، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات غير الحكومية الدولية والبولندية، وغيرها. ويعد معرض وارسو فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي المنظمات البولندية التي تعمل في المجال الإغاثي والإنساني.

وقُسّم المعرض الدولي إلى قطاعات عدة: «اللوجستية والاتصالات ووسائل النقل والمعدات الطبية ومنتجات منطقة الإجلاء الطبي والوقاية من الأمراض وإزالة التلوثات والوقاية الطبية، والملاجئ وأنظمة تقنية المياه وخدمات إعادة الإعمار للمباني والبنى التحتية، وأنظمة الأمن الفردية والجماعية ونظم الكشف والقضاء على الذخائر غير المتفجرة وفي قطاع الزراعة إنتاج الغذاء والبذور ونظم الإخصاب وزارعة المحاصيل».

يذكر أن المركز ينظم ضمن الفعاليات ندوة ومعرضاً، إضافة إلى حلقة نقاش تحت عنوان «الصحة في خطر».