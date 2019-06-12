شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الحرارة أعلى من المعدل خلال الصيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة من اختصاص وزارة العمل، ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية. وبين أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقا للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرا عن الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440/‏2019، بين أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019، أما فلكيا فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019، إذ تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 الموافق 2019 على المملكة إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة، فيما أشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم المناطق، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة. وتطرق التقرير الخاص بالتوقعات الفصلية للصيف على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتغير درجة حرارة سطح البحر عن المعدل مقدار التغير الإيجابي (ارتفاع درجة الحرارة) الذي تتأثر به كل من أجزاء جنوب ووسط البحر الأحمر وأجزاء من الخليج العربي، الذي قد يصل إلى أعلى ما يمكن خلال شهر يونيو على خليج عدن وجزيرة سقطرى وشرقها في حدود درجة ونصف (+1.5) بأعلى من المعدل، واحتمالية ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل وذلك على جميع دول

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة من اختصاص وزارة العمل، ويشترط أن تصل إلى 50 درجة مئوية. وبين أن الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقا للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها. وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرا عن الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440/‏2019، بين أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019، أما فلكيا فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019، إذ تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 الموافق 2019 على المملكة إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة، فيما أشار إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم المناطق، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة. وتطرق التقرير الخاص بالتوقعات الفصلية للصيف على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتغير درجة حرارة سطح البحر عن المعدل مقدار التغير الإيجابي (ارتفاع درجة الحرارة) الذي تتأثر به كل من أجزاء جنوب ووسط البحر الأحمر وأجزاء من الخليج العربي، الذي قد يصل إلى أعلى ما يمكن خلال شهر يونيو على خليج عدن وجزيرة سقطرى وشرقها في حدود درجة ونصف (+1.5) بأعلى من المعدل، واحتمالية ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل وذلك على جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال فصل الصيف، خصوصا على شمال غرب المملكة وجنوب الإمارات وعلى سلطنة عمان.

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