شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء نجران» تؤكد فصل الكهرباء 7 ساعات عن منشآت تجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

أكد مدير كهرباء منطقة نجران المهندس علي عطيف لـ«الخليج 365» صحة ماتم تداوله عن قطع الخدمة الكهربائية عن بعض المنشآت التجارية اليوم (الأربعاء) لمدة سبع ساعات، موضحاً وجود محاولات لتلافي الانقطاع خصوصا عن المنشآت المهمة التي تلامس احتياجات المواطن مثل الصيدليات.

وذكر آل عطيف، أن العمل قائم على إعادة إصلاح أبراج النقل الخاصة بربط محطات نجران بالمحطة الرئيسية بالشقيق، على الرغم من وعورة الوصول لمكان البرج.

وأبدى أصحاب المحال التجارية تخوفهم من الانقطاع خصوصا التي تتطلب وجود ثلاجات التبريد.