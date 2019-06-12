، وزير التعليم يقدِّم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - قدَّم وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء واجب العزاء في عبدالله الثقفي، مدير تعليم مكة المكرمة وجدة، بمنزل الفقيد بجدة، وأعرب لذويه عن تعازيه مواساته سائلاً الله له المغفرة والرحمة.
كما حضر واجب العزاء عددٌ من مديري التعليم في عدد من مناطق ومحافظات السعودية، وكذلك من مديري الجامعات.
وزير التعليم يقدِّم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-12
قدَّم وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء واجب العزاء في عبدالله الثقفي، مدير تعليم مكة المكرمة وجدة، بمنزل الفقيد بجدة، وأعرب لذويه عن تعازيه مواساته سائلاً الله له المغفرة والرحمة.
كما حضر واجب العزاء عددٌ من مديري التعليم في عدد من مناطق ومحافظات السعودية، وكذلك من مديري الجامعات.
12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
02:06 AM
قدَّم وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، مساء أمس الثلاثاء واجب العزاء في عبدالله الثقفي، مدير تعليم مكة المكرمة وجدة، بمنزل الفقيد بجدة، وأعرب لذويه عن تعازيه مواساته سائلاً الله له المغفرة والرحمة.
كما حضر واجب العزاء عددٌ من مديري التعليم في عدد من مناطق ومحافظات السعودية، وكذلك من مديري الجامعات.
، وزير التعليم يقدِّم واجب العزاء لذوي عبدالله الثقفي ،
المصدر : الخليج 365
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