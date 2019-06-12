، وزير الثقافة يعين "الملا" وسيدتين لإدارة 3 مبادرات بالوزارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في سياق السعي لبناء منظومة تضم كفاءات وطنية مشهودًا لها بالتميز

أصدر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قرارات بتعيين كل من أحمد الملا والدكتورة زينب الخضيري والشيف بسمة الخريجي ليتولون إدارة ثلاث مبادرات بوزارة الثقافة، حيث تم تعيين أحمد الملا رئيساً لمبادرة الأرشيف الوطني للأفلام، والدكتورة زينب الخضيري رئيسة لمبادرة برنامج التفرغ الثقافي، فيما ستتولى الشيف بسمة الخريجي مسؤولية إدارة مبادرة مهرجان الطهي الوطني.

وسيتولى مركز الأرشيف الوطني للأفلام مسؤولية الحفاظ على الأفلام السعودية وصيانتها باعتبارها مكوناً من مكونات الذاكرة الوطنية، وسجلاً إبداعياً لإنجازات صنّاع الأفلام السعوديين منذ نحو ستين عاماً، وذلك وفق أحدث تقنيات الأرشفة المستخدمة في المراكز الدولية المشابهة. ويعد أحمد الملا من أهم القيادات في مجال صناعة الأفلام السعودية، وقد عُرف بتأسيسه وإدارته لمهرجان "أفلام السعودية" منذ عام 2008م، والذي أصبح من أهم المنصات السينمائية الخليجية.

فيما يركز برنامج التفرغ الثقافي على تفريغ المبدع السعودي لإنجاز مشروعه الثقافي أيًا كان نوعه "رواية، كتاب، فيلم، مقطوعة موسيقية.. وغيرها". وسيتم تحديد أسماء المبدعين الذين نالوا حق التفريغ وفق ضوابط تتعلق بجدية مشروعه ومدى إضافته لرصيد الثقافة السعودية.

وقد تم اختيار الدكتورة زينب الخضيري لإدارة البرنامج عطفاً على خبراتها في المجال الثقافي السعودي، ومسيرتها في التأليف التي توجتها بعدة إصدارات ناجحة مثل "خاصرة الضوء".

في حين ستضع الشيف بسمة الخريجي خبرتها ونجاحاتها لخدمة مهرجان الطهي الوطني الذي سيظهر بشكل سنوي وسيقدم فعاليات تهدف إلى التعريف بالمأكولات السعودية ودلالاتها الثقافية. وستكون الخريجي مسؤولة عن تطوير هذا المجال من المهرجان، مستندة على تجربة عريضة ومميزة في فنون الطهي السعودي.

وتأتي التعيينات الجديدة في سياق سعي وزارة الثقافة لبناء المنظومة التي ستدير القطاع الثقافي السعودي، والتي تم تضم كفاءات وطنية مشهودًا لها بالتميز والنجاح.