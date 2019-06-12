“الترفيه”: أولى حفلاتنا الغنائية في القصيم الجمعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أولى حفلاتها الغنائية بالقصيم في استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة يوم الجمعة المقبلة. يحيي الحفلة الفنانان: محمد عبده وخالد عبدالرحمن. وأكدت “الترفيه” أن طرح التذاكر سيُعلن قريبًا للشباب والعوائل.

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