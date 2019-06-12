صور.. أستاذ أيرلندي يزور طلابه في المملكة مرتدياً الزي السعودي.. تعرف على السبب

دفع حسن تعامل السعوديين ونبل أخلاقهم رجلاً أيرلندياً، كان يستضيف الطلاب السعوديين في منزله ليتعملوا اللغة الإنجليزية، إلى زيارته لهم في السعودية، خاصة بعدما دعاه أحد طلابه في محافظة أملج لزيارة السعودية، فيما وافقت زيارته حفل زفاف أحد طلابه، والذي حضره مرتدياً الزي السعودي وشاركهم الفلكلور. وقال الأستاذ “كرس” Chris Humphries وفقًا لـ”سبق”: “عدد كبير من الأجانب يدرسون في أيرلندا من كل أنحاء العالم لتعلم اللغة الإنجليزية، ولكن ما لفت انتباهي هو أخلاق السعوديين العالية، وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم ودينهم، وأنهم يتمتعون بذكاء عالٍ جداً، وقدرتهم على التعلم بشكل سريع، وقد حرصت على زيارتهم في السعودية للتعرف على هذا البلد العظيم الذي يستضيف الملايين سنوياً”.

وأردف: “في أيرلندا نحمل كل الحب للمملكة العربية السعودية ولقيادتها ولشعبها العظيم، وإنني أسعد باستضافة أبناء المملكة، واليوم وأنا أزور السعودية مندهش من التطور في كل مكان سواء في الطرق أو المجسمات وحتى الشواطئ الجميلة، وكذلك الأجواء والثقافات المختلفة والأكل الأكثر من رائع، وتعامل السعوديين معي والذي يحمل كل الترحيب والمحبة فهي بلد سياحي رائع وجاذب، وقد التقطت العديد من الصور، وسأحرص على مشاركتها لأسرتي وأصدقائي هناك”. من جهته، قال خالد الجهني المستضيف للأستاذ: “كان حريصاً على زيارة السعودية رغم إصابته قبل موعد السفر بأسبوعين، ورغم نصح الدكتور له بعدم السفر، إلا أنه عزم على السفر رغم كل الظروف، وهو يحتفظ بزي سعودي وصله هدية من أحد الأصدقاء، ويخبرني أنه دائماً يقوم بارتداء الزي في بلده، وأنه يفتخر بارتداء الزي؛ لما يحمله من محبة للمملكة، وقام بزيارة مدينة أملج وينبع وجدة، ونحن الآن في الطريق لزيارة أحد طلابه في نجران الأستاذ فهد الهمامي ليتعرف على الثقافات المختلفة هناك ثم سيغادر بعدها إلى بلده”.