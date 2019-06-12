الحصيني يتوقع 9 كتل حارة على مناطق بالمملكة خلال فصل الصيف

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الكتلة الحارة حتى الأسبوع المقبل، ليخف الحر قليلاً ثم تليها موجة حر أخرى.

وأضاف الحصيني أنه من خلال الأرشيف المناخي، سيكون هناك عدد من الكتل الحارة جداً في فصل الصيف ما بين ست إلى تسع كتل، فهناك «طباخ العنب» ثم «طباخ اللون» ثم «طباخ التمر».

وأضاف الباحث في الطقس أن أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء، تم تسجيلها في الأحساء بـ46 درجة مئوية، بينما سجلت الرياض 45 درجة مئوية وهي أعلى حرارة سجلتها الرياض منذ دخول فصل الصيف فعلياً الأسبوع الماضي.

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وأشار الحصيني، إلى أن درجات الحرارة المرتفعة سوف تساهم في إنضاج محصول التمور في وقت مبكر هذه السنة، خاصة مع استمرار الكتلة الحارة جداً وهي أول كتلة تؤثر علينا منذ دخول فصل الصيف.

وكانت هيئة الأرصاد، أوضحت –عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- أن القياس الرسمي لدرجات الحرارة والمتعارف عليه دوليًا والمعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد، هو قياس درجة الحرارة في الظل.

وأضاف الناطق الرسمي للأرصاد، حسين القحطاني، أنه يتم أخذ عدة معايير أثناء قياس درجة الحرارة منها معايير الارتفاع ومنطقة الرصد، مشيرًا إلى أن ما عدا ذلك يكون عرضة لتأثير المحيط سواء أشعة الشمس والمباني أو المحركات، وأي عوامل خارجية أخرى تؤثر على صحة القراءة، مضيفًا أنه لهذا السبب نلاحظ قراءات متباينة يتم نشرها دائما خاصة في فصل الصيف.