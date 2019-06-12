«الأرصاد» ترد على القراءات الخاطئة لدرجات الحرارة وتوضح الآلية المعتمدة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، الآلية المتبعة في قياس درجات الحرارة، خاصة بعد انتشار قراءات غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيئة الأرصاد –عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- إنفوجرافًا بينت من خلاله وعلى لسان الناطق الرسمي حسين القحطاني، اأن القياس الرسمي لدرجات الحرارة والمتعارف عليه دوليًا والمعتمد من المنظمة العالمية للأرصاد، هو قياس درجة الحرارة في الظل.

وأضاف الناطق الرسمي للأرصاد، أنه يتم أخذ عدة معايير أثناء قياس درجة الحرارة منها معايير الارتفاع ومنطقة الرصد، مشيرًا إلى أن ما عدا ذلك يكون عرضة لتأثير المحيط سواء أشعة الشمس والمباني أو المحركات، وأي عوامل خارجية أخرى تؤثر على صحة القراءة، مضيفًا أنه لهذا السبب نلاحظ قراءات متباينة يتم نشرها دائمًا خاصة في فصل الصيف.

ومن النماذج الخاطئة لقراءة درجات الحرارة، وأوردها الإنفوجراف، ما تم نشره حول رصد مواطن سعودي لارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي يوم الأحد الماضي، في محافظة المجمعة بالرياض، حيث بلغت درجة الحرارة 55 درجة مئوية على أحد الطرق الرئيسة بحسب فيديو متداول.

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في السياق ذاته، اوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وضعت للتقريب وليست للتحقيق، مضيفًا أن قراءتها تكون غالبًا غير دقيقة؛ لأنَّه لا تُراعى فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.

وتشهد المملكة وبعض دول الخليج، موجة حارة خلال هذه الأيام، وتوقعت هيئة الأرصاد في تقريرها لطقس الغد الأربعاء، طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى وجود نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وعلى مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأضافت الأرصاد أنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، وعسير, والباحة.