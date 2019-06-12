إخماد حريق اندلع في حي بريمان بجدة

تباشر إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة، حريقًا في مجموعة سيارات تالفة بتشاليح بحي بريمان شمال المحافظة.

وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن عمليات المكافحة سيطرت على الحادث في وقت قياسي، رغم هبوب رياح بسرعة عالية.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بالإحساء، أخمدت حريقاً اندلع في أحد المجمعات التجارية وانحصر في محل بالدور الأول وأخلي المجمع بالكامل نتج عنه إصابتان تم معالجتهما في الموقع.

وتتلخص مهام الدفاع المدني التي يقوم بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين به، بنشر ثقافة السلامة بين كل فئات المجتمع، مع الاستفادة من الوسائل المتاحة لإيصال رسائل التوعية الوقائية والرسائل التحذيرية والإرشادية لكل مواطن ومقيم، ويمتلك الدفاع المدني أحدث الآليات والمعدات، فضلًا عن ثرائه بالقوى البشرية المؤهلة على المستوى العلمي والميداني اللازمة.

كما تقوم استراتيجية الدفاع المدني في التعامل مع الأحداث الطارئة وتطبيق خطط الإنقاذ على المتابعة الدقيقة لكل جديد في التجارب والدراسات ذات العلاقة بمهام الإنقاذ والإطفاء، والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تفعيل ونشر تطبيقات الدفاع المدني على الهواتف الذكية، وكذا موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة المعلومات الدولية، مع تنفيذ فرضيات الإنقاذ والسلامة في جميع المدارس والمنشآت الحيوية سواء الحكومية أو الخاصة.