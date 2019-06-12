مقطع مصور يوثق حادثًا مروِّعًا في الأحساء.. انشطار سيارة نصفين واحتراقها

شهدت محافظة الأحساء اليوم الثلاثاء، حادث سير مروّع، وثقه مقطع مصور، أسفر عن انشطار سيارة إلى نصفين واحتراقها، عقب اصطدامها بعمود إنارة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد الحادث، وحدد مغردون موقع الحادث؛ مؤكدين أنه شمال مدينة المبرز بالقرب من المؤسسة العامة للري، مضيفين أنه أسفر عن وفاة قائد السيارة، وفق ما ذكرته «العربية».

وأظهر الفيديو الذي صوره شاهد عيان، اشتعال النيران في الجزء الخلفي من السيارة، فيما لم يتبق سوى جزء صغير من واجهتها الأمامية التي انفصلت عن السيارة وعبرت الجزيرة الوسطى للطريق لتستقر في الاتجاه المعاكس.

وقالت قناة «العربية» إن فرق الدفاع المدني ودوريات المرور باشرت الحادث، ونقلت قائد المركبة المتوفى إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف.