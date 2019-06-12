العثور على مفقودي آل عطيف في الباحة

نجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، في العثور على مفقودي عقبة آل عطيف، بعد أن علقا في منطقة جبلية وعرة، وذلك على بُعد ١٥ كم في منحدرات صعبة وخطيرة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: تبلغنا في تمام الساعة 8 مساءً عن فقدان شخصين تائهين بمنتصف عقبة العطيفة التي تربط السراة بتهامة والمخصصة للنزول بالأقدام، وتبدأ من دار الرمادة بالسراة وتنتهي بقرية الجوة بالمخواة وبطول 30 كم، وتمرّ بمنحدرات جبلية وعرة، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ بواقع 12 فردًا من أعلى العقبة، وكذلك من أسفل العقبة، وتمت مشاهدة الحالتين الساعة 6 صباحًا من هذا اليوم؛ ليتم وصول رجال الإنقاذ لهما في تمام الساعة 8:30 صباحًا».

وأشار العقيد الغامدي، إلى أنه تم العثور على المواطنين على بعد 15 كم من بداية العقبة وهما مصابان بالإجهاد والإرهاق، وشكلت التضاريس تحديًا صعبًا أمام رجال الدفاع المدني، وخصوصًا أن الطريق قديم جدًّا ومتهالك بسبب السيول وعوامل التعرية التي جعلت منه طريقًا متقطّعًا محفوفًا بالمنحدرات الشاهقة.

وواصل: «تمت مرافقة الشخصين وتأمينهما حتى الوصول لأسفل العقبة، وعلى بعد أكثر من 15 كم من موقع تمركز الفرق، والوصول لمركز الإسناد والآليات في تمام الساعة 2 ظهرًا؛ حيث تم الكشف عليهما وإسعافهما من قبل الجهات المختصة».

وأهاب الدفاع المدني بالجميع بعدم المجازفة في عبور مثل تلك المواقع والخطرة؛ حفاظًا على سلامة الأرواح، متمنين للجميع السلامة الدائمة.