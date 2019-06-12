عُطل فني يوقف ساعة مكة

فيما توقفت ساعة مكة أمس "الثلاثاء" عند الـ 6:30 مساء، وما زالت متوقفة، أرجعت مصادر مطلعة لـ" دوت الخليج"، سبب التوقف المفاجىء إلى خلل فني أدى إلى عطلها وانقطاع الكهرباء عنها، وتواصل فرق الصيانة الخاصة بمتحف برج الساعة عملها من أجل إصلاح الخلل، مشيرة إلى أن المتحف الكائن داخل برج الساعة لم يتأثر بالخلل الفني، حيث تم استقبال الزائرين طوال فترة عمل المعرض التي تبدأ من الساعة الثانية مساء وحتى الحادية عشر مساء، حيث اطلع الزائرون على المتحف ومشاهدة أبرز المعالم الكائنة في مكة المكرمة.



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