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2019-06-12 مبادرة لتقليص فترة بقاء الحاج بمنطقة إنهاء الأمتعة في مطار الملك عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أطلقت الجمارك السعودية ووزارة الحج والعمرة مبادرة تكاملية تهدف إلى تقليص فترة بقاء الحاج في منطقة إنهاء الأمتعة بمطار الملك عبدالعزيز. وأوضحت الجمارك أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن. Advertisements وتم توقيع المبادرة بحضور مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز، ومدير عام فرع وزارة الحج والعمرة بجدة.









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